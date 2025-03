Rui Teodoro Faria Pimenta

Sua esposa, filhos, mãe, genro, nora, netos, irmão e demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14.00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada Missa do 7.º Dia, em sufrágio da sua alma, na próxima terça-feira, dia 01-04-2025, pelas 18h00, na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

Um agradecimento especial à equipa médica e de enfermagem dos Serviços de Oncologia e Cuidados Paliativos do SESARAM que o acompanharam.

Funchal, 27 de março de 2025