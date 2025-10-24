MADEIRA Meteorologia
Participação

24-10-2025
Rui Manuel Franco
Faleceu
  • Freguesia| Monte

Suas irmãs, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Rui Manuel Franco, natural e residente na freguesia do Monte.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 24 de outubro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 13:00h e as 14:00h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 24 de outubro de 2025

