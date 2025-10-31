MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

31-10-2025
Rui Manuel de Freitas Carvalho
Rui Manuel de Freitas Carvalho
Faleceu com 63 anos
  • Freguesia| São Martinho

Suas filhas, genros, netas, netos, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Rui Manuel de Freitas Carvalho, natural de Santa Maria Maior e residente no Campanário.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 31 de outubro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 31 de outubro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia os discursos dos recém-empossados presidentes de Câmara?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas