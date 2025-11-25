Suas irmãs, irmão, cunhada, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Rui Alberto Correia Matos, natural de São Martinho e residente no Imaculado Coração de Maria, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 25 de novembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação em jazigo, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sábado, dia 29 de novembro, na Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria, Funchal, pelas 17:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 25 de novembro de 2025