MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

25-11-2025
Rui Alberto Correia Matos
Rui Alberto Correia Matos
Faleceu com 77 anos
  • Freguesia| São Martinho

Suas irmãs, irmão, cunhada, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Rui Alberto Correia Matos, natural de São Martinho e residente no Imaculado Coração de Maria, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 25 de novembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação em jazigo, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sábado, dia 29 de novembro, na Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria, Funchal, pelas 17:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 25 de novembro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Gilda Jardim
Enfermeira especialista em reabilitação e mestranda em Gestão de Empresas

Urgência Silenciosa
24/11/2025 07:35

Há acontecimentos que mudam uma vida em segundos. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um deles. De forma súbita e muitas vezes sem aviso, o AVC interrompe...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia o desempenho das autoridades no combate ao tráfico de droga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas