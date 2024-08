Seus filhos: Irene Teixeira e marido; Avelino Teixeira e filhos; Salvador Teixeira e filhos; Isalina Teixeira, filho, nora e neto; Sidónio Teixeira; Odete Marques, marido e filho, sobrinhos, afilhados e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, tia, madrinha e parente, residente que foi ao Caminho do Pomar Batista, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, saindo da morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas, para a Igreja Matriz de Santa Cruz, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente até à sua última morada e informa que pelas 14:00 horas sairá uma carrinha (CAM) do bar José do Juza, passa pelo Bar Marítimo e desce a Morena; à mesma hora sairão 2 táxis do Bar Marítimo, desce o Caminho da Relação, sobe o Caminho do Mosqueiro e desce a Morena com destino à Igreja e ao cemitério, para todas as pessoas interessadas em acompanhar o funeral da sua saudosa parente, regressando ao local de partida.

No próximo domingo (25/08/2024), pelas 11:00 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

MotivoRadical Reparações de automóveis LDA. participa às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da Sra. Rosa Vieira Teixeira, mãe da sócia-gerente Odete Vieira Teixeira, e informa que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas na Igreja Matriz de Santa Cruz.

Santa Cruz, 22 de agosto de 2024