Rosa Maria da Silva Sousa

Seu marido Sebastião Rosendo dos Santos de Barros e Sousa; sua filha Fabiana Cristina de Barros e Sousa Freire, marido e filhos; Márcio Rosendo de Barros e Sousa; demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho Velho da Palmeira, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 15/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 19/04/2026, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 15 de abril de 2026