Rosa Ilia de Araújo Teles

Seu marido Evangelino Gonçalves Teles, seus filhos, nora, genro, netos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Amparo, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 15/09/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Sábado, 20/09/2025, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 15 de setembro de 2025.