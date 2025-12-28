MADEIRA Meteorologia
Participação

29-12-2026
Rosa Gonçalves de Abreu
Rosa Gonçalves de Abreu
Faleceu
  • Freguesia| Câmara de Lobos

Seu marido José Luís de Abreu, seus filhos, nora, genros, netos e bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua da Portada, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 29/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 03/01/2026, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de São Sebastião, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 29 de dezembro de 2025

