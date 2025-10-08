Rosa Fernandes

Seus filhos, Maria da Paz Fernandes Barbosa Freitas e António Luís Fernandes Barbosa, seu genro, Martinho, e sua nora Goreti, seus netos, sua irmã, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao Caminho do Estreito, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas, para a Igreja Matriz de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da localidade.

No próximo domingo, pelas 8:00 horas, será celebrada missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja matriz de Santa Cruz.

Na paragem atrás da igreja, estará um autocarro para transportar as pessoas que queiram acompanhar o funeral até ao cemitério, com regresso ao local de partida.

A família agradece, muito reconhecida, a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Santa Cruz, 8 de outubro de 2025