Sua filha, filho, nora, genro, netas, neto, sobrinhas, sobrinho, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Romana Berta Franco, natural do Porto Santo e residente em Câmara de Lobos.

O funeral realizar-se-á amanhã, quarta-feira, dia 24 de setembro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 09:30h e as 10:00h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 28 de setembro, na Paróquia da Sagrada Família, Funchal, pelas 10:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 23 de setembro de 2025