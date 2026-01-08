Rita Maria Azevedo Pereira dos Santos

Com carinho e saudade de seus filhos, filha, mãe, companheiro, irmãos, cunhados, sogra, sogro, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, moradora que foi ao Sítio do Marco e Fonte da Pedra Nº43, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta Quinta-feira, 08/01/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada, pelas 14h00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15h30, seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no cemitério da freguesia.

Neste momento de dor, a família expressa sua profunda gratidão a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliares do Hospital São João IPO - Porto, Hospital Dr. Nélio Mendonça, Hospital Dr. João de Almada, Centro de Saúde do Jardim da Serra, por todo o cuidado, dedicação e carinho prestados durante o período em que esteve sob os seus cuidados.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, a todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada na próxima Quarta-feira, 14 de Janeiro às 19:00, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra

Jardim da Serra, 8 de janeiro de 2026