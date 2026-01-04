Ricardo Jorge de Sousa Brito

Seus pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 04/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Terça-feira, 06/01/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial do Espírito Santo, Porto Santo, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 4 de janeiro de 2026.