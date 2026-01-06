Ressurreição Rodrigues Pestana

Seu marido Manuel Pestana, demais familiares e o Centro Social e Paroquial de São Bento cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente e utente, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 06/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a Capela do Lar São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Ribeira Brava, 6 de janeiro de 2026