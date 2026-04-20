Rebeca Esther Lopez de Gomez

Seus filhos, noras e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Ponta da Cruz, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 20/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para o cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde haverá uma cerimónia fúnebre pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 20 de abril de 2026