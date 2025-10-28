Sua esposa, Maria Manuela Freitas Fróes da Silva, filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisneto, irmãs, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Raúl Vieira da Silva, natural da freguesia de Santo António e residente em São Pedro, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 28 de outubro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, quarta-feira, dia 29 de outubro, na Sé do Funchal, pelas 17:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 28 de outubro de 2025