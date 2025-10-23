Raul dos Santos Gomes

Sua esposa, Gracinda Gomes; seus filhos Nuno Gomes, esposa e filho; Fábio Gomes, esposa e filha; João Gomes, esposa e filho; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho da Barreira, Santo António, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, 23/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a Capela do Cemitério de Santo António, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia terça-feira, 28/10/2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Santo António, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do hospital de dia, do 8º andar nascente, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, de forma especial à Dra. Carolina Camacho, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Funchal, 23 de outubro de 2025