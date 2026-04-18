Raquel Pestana

O seu marido, Ricardo de Andrade, sua filha e filho, nora, neto, suas irmãs, cunhados, sobrinhos e demais familiares, com profundo pesar comunicam às pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi no sítio da Igreja, freguesia da Camacha.

O funeral realiza-se hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 14h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha.

Concluída a cerimónia, o cortejo seguirá para a inumação em jazigo.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que têm manifestado o seu pesar, e agradece, antecipadamente, a todos quantos, com a sua oração ou presença, se associam a este momento de dor e esperança.

Renova-se um agradecimento a todo o pessoal afecto do C. S. da Camacha, assim como à equipa médica, de enfermagem e assistentes do 3º piso poente do H. dos Marmeleiros, pelo profissionalismo, eficiência e humanismo demonstrados nos cuidados prestados à Sra. Raquel, bem como pela atenção e apoio à família, proporcionando momentos de conforto e bem-estar.

A família informa ainda que, na próxima Quarta-feira, dia 22 de Abril, será celebrada a missa do 7.º dia, pelas 18h30, na Capela de São José - Camacha, em sufrágio da sua alma.

Ficam desde já reiterados os agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 18 de abril de 2026