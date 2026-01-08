Piedade Sabino Ferreira Ferro Alves

Seu companheiro Emídio Pontes Rodrigues, seus filhos, genro, netos e bisnetos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada Regional 101, Seixal, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 08/01/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 09:30 horas para a Igreja Paroquial de Santo Antão, Seixal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Domingo, 11/01/2026, pelas 11:30 horas, na Igreja Paroquial de Santo Antão, Seixal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Seixal, 8 de janeiro de 2026