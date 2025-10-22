Pedro Manuel Abrantes Tavares Neves da Costa

Com profundo pesar, a família participa o falecimento de Pedro Neves da Costa.

O seu funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 22 de outubro, pelas 14:30 horas, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, na capela do referido cemitério, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sala do crematório.

A família muito reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participa que será celebrada missa de 7.º dia no próximo domingo, dia 26 de outubro, pelas 19:30 horas, na Igreja do Colégio – Funchal.

Agradece-se, reconhecidamente todas as expressões de afeto enviadas por todos os amigos à família.

O Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM (IDR) manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do seu estimado colega e amigo Pedro Neves da Costa.

Recordamos o Pedro como uma pessoa de grandes valores, de trato exemplar e de uma educação e humanidade que sempre o distinguiram. Foi um profissional ponderado, de elevada cultura e profundo conhecimento jurídico, verdadeiro repositório de saber e experiência.

Deixa-nos o exemplo de um ser humano íntegro, dotado de notável discernimento e de uma forma de estar afável e genuína, que lhe granjeou o respeito e a amizade de todos. Vai deixar-nos muitas saudades.

Os colegas do IDR endereçam à família e amigos as mais sentidas condolências, associando-se à dor da sua perda e à saudade que permanecerá entre nós.

Funchal, 22 de outubro de 2025