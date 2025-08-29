Paulo dos Santos

A família participa que o seu funeral se realiza amanhã, sábado, 30/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 08:45 horas para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, São Martinho, onde estará em câmara ardente, saindo pelas 10:30 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no domingo, 31/08/2025, pelas 10:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Serra de Água, 29 de agosto de 2025