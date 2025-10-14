Paulo Arlindo Gonçalves de Brito

Seus pais, irmãos, sobrinhos, a Direção e os Irmãos da Ordem Hospitaleira São João de Deus, colaboradores e utentes da Casa de Saúde São João de Deus, amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente e amigo, que foi residente ao Caminho do Trapiche, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, 14/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia domingo, 19/10/2025, pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de São Sebastião, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece muito reconhecidamente a toda a equipa da Unidade Irmão Manuel Maria Gonçalves, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Câmara de Lobos, 14 outubro de 2025