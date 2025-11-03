Ondina Beatriz de Ponte

Sua filha Cláudia Cristina Ponte Santos, sua irmã, cunhado, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Arcebispo D. Aires, Imaculado Coração de Maria, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 03/11/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sexta-feira, 07/11/2025, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de São Pedro, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia

Funchal, 3 de novembro de 2025