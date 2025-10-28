MADEIRA Meteorologia
28-10-2025
Olga de Jesus Henriques
Olga de Jesus Henriques
Faleceu
  • Freguesia| Câmara de Lobos

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho Velho da Palmeira, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, 28/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia quinta-feira, 30/10/2025, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia

Câmara de Lobos, 28 de outubro de 2025

