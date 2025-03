Olga Ascensão Nunes Rodrigues

Eterna saudade de seus irmãos, cunhadas, sobrinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Galeão, Paróquia de São Roque, Funchal, atualmente a residir no Lar Atalaia. Mais se informa que seu funeral se realiza neste sábado, 01/03/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 09:30, em direção à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde haverá missa de corpo presente, pelas 10:30, seguindo em cortejo fúnebre para sua sepultura.

A família desta nossa irmã agradece a todas as pessoas que possam participar no funeral desta nossa querida familiar, e desde já informa que a missa de 7º dia será realizada na próxima sexta-Feira, 07/03/2025, na igreja paroquial de São Roque, às 19:00, em forma de agradecimento a todas as pessoas que nos apoiaram neste momento difícil das nossas vidas.

Caminho do Galeão, São Roque, 1 de março de 2025