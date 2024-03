Seus filhos, Serena Barreto e Duarte Nuno Barreto, seu genro, António Jardim e sua nora, Susana Barreto, seus netos, Henrique Jardim, Francisco Jardim e Duarte Barreto, sua irmã, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, tia e parente, residente em Edifício Santa Cruz Plaza, Avenida 2 de Agosto de 1996, cidade de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do Hospital dos Marmeleiros pelas 11:30 horas, para a Igreja matriz de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da localidade.

No próximo sábado dia 16/03 às 18:30 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja matriz de Santa Cruz.

A família muito reconhecida, agradece a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente, a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Endereça ainda um agradecimento aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, em especial às enfermeiras, Micaela, Tânia e Ana Rita, do 4º andar nascente do Hospital dos Marmeleiros, pelos cuidados de saúde e apoio prestados com saber e dedicação e pela amável disponibilidade que sempre tiveram e demonstraram nos cuidados à doente e no apoio à família. A todos um grande e reconhecido BEM-HAJA.

As padarias e pastelarias Doce Satisfação, By Henrique e By Francisco e seus colaboradores, participam o falecimento da Sra. Odete Vieira Teixeira de Freitas, mãe, sogra e avó dos seus sócios gerentes, Serena Barreto, António Jardim, Henrique Jardim e Francisco Jardim e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 12:30 horas na Igreja Matriz de Santa Cruz

Santa Cruz, 10 março de 2024