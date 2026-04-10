Norberto Fernandes

Sua filha Lina Teresa Fernandes seu marido e filha, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à freguesia de Santa Maria Maior e que o seu funeral se realiza esta sexta-feira, dia 10.04.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima terça-feira dia 14.04.2026, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho, Funchal.

Funchal, 10 de abril de 2026