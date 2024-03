Noémi Inocência Pinto da Silva Vasconcelos

Sua filha Marisa e genro Vítor, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa mãe e sogra, moradora que foi à Azinhaga da Nazaré, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 15/03/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

Mamã, partiste e eu fico aqui agora em plena solidão.

Sem ti e sem o papá, será que vou conseguir carregar tanta tristeza

no meu coração.

Tanto amor, tanto carinho desde que nasci.

Sei que agora estás ao lado do papá e ambos a olhar por mim.

Desta tua filha que sempre te amou com todas as minhas forças.

Até um dia.

Marisa Vasconcelos

Funchal, 15 de março de 2024.