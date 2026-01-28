Seu filho, nora, irmão, cunhada, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Noélia José de Freitas Fernandes, natural de Santana e residente na freguesia da Sé, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 28 de janeiro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 10:00h e as 11:00h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sábado, dia 31 de janeiro, na Sé do Funchal, pelas 11:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 28 de janeiro de 2026