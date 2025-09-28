Nélio Cândido dos Reis Figueira

Sua esposa Cátia Figueira, seus filhos Letícia Figueira e Alexandre Figueira, sua mãe, sogra, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada de Santa Clara, Apartamentos do Carmo, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 28/09/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 11:45 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 12:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral, participando no mesmo usando uma peça de roupa branca.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Domingo, 05/10/2025, pelas 11:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais dos 7º e 8º andares do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do Hospital Dr. João de Almada, todo o apoio, carinho e dedicação com que sempre trataram o seu familiar.

Curral das Freiras, 28 de setembro de 2025