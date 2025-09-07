Nélia Maria Rebôlo Nunes Luís

Seus filhos Beatriz, Sara e Afonso, seus genros, seu irmão, cunhados, sobrinhos, tias, amigos, e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Barreira, Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 07/09/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 09:00 horas para a igreja de Nossa Senhora do Rosário, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no cemitério de Nossa Senhora das Angústias.

A nossa mãe distinguiu-se pela sua alegria contagiante, trazendo sempre cor e vida a todos aqueles que tiveram o privilégio de a conhecer. Em sua memória, e em homenagem ao seu espírito, solicitamos que os presentes se abstenham de usar vestuário preto, optando antes por cores que vos recordem a nossa querida Nelinha.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Sábado, 13/09/2025, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa dos serviços de Hemato Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça e dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Mãe sempre nos habituaste a viver com o teu sorriso.

Só não nos ensinaste a viver sem ti.

Foste uma guerreira. Protege-nos.

Amamos-te muito.

Dos teus filhos Beatriz, Sara e Afonso.

Funchal, 7 de setembro de 2025