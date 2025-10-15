MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

15-10-2025
Natividade de Jesus dos Santos
Natividade de Jesus dos Santos
Faleceu
  • Freguesia| Tabua

Seus filhos/as, genros, noras, netos e bisnetos, suas irmãs, e demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada da Candelária, e que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, 15/10/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10 horas para a Igreja da Santíssima Trindade, na Tabua, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no domingo, 19/10/2025, pelas 9 horas, Igreja da Tabua, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Tabua, 15 de outubro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Desilusão
14/10/2025 08:00

Os dias que correm são estranhos, há algo neles que rejeitamos profundamente! O padrão social é obviamente dinâmico, e esse dinamismo é sinal de evolução...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas