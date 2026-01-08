Seus filhos, neta, irmã, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Natividade de Abreu Rodrigues do Rosário.

O funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 08 de janeiro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 09:30h e as 10:00h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 8 de janeiro de 2026