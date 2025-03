Natália Gonçalves da Silva

Seus filhos, sobrinhos, amigos, vizinhos e restantes familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, natural que foi ao Sítio da Pedra, Freguesia do Campanário, Concelho da Ribeira Brava. Mais se informa que seu funeral se realiza neste Domingo, 30/03/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:00 horas em direção ao largo do Centro de Saúde do Campanário seguindo em cortejo fúnebre até a igreja onde haverá missa de corpo presente pelas 12:00 seguindo para o Cemitério da Freguesia.

Com tristeza no coração, nos despedimos desta nossa familiar.

Embora sua presença física se vá, sua alma e os momentos vividos conosco permanecerão eternamente. Que a paz o acompanhe, e que os lembranças de seu amor e carinho nos fortaleçam neste momento de dor. Que descanse em paz.

Campanário, 30 de março de 2025.