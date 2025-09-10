Natália Filomena dos Santos Araújo

Sua irmã, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho de São João, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, 10/09/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:15 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no sábado, 13/09/2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Um agradecimento especial a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Centro de Saúde de Câmara de Lobos e às assistentes domiciliárias, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua ente querida.

Câmara de Lobos, 10 de setembro de 2025