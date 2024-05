Seu marido, filha, filho, mãe, pai, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Nádia Raquel Martins Carvalho Afonso, natural de São Pedro – Funchal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira dia 28 de maio, com celebração de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na capela do cemitério do Monte – Funchal, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

Será celebrada missa de 7º dia, sábado, dia 01 de junho, na Igreja da Nossa Senhora do Monte pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa

Funchal, 28 de maio de 2024