Seus irmãos João, Sidónio, Gabriel, Marcelino e Matilde, cunhadas, sobrinhos, tios, primos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio, sobrinho, primo, amigo e parente, residente que foi ao Caminho da Terça, freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos quantos lhe têm manifestado o seu pesar e informa que será celebrada a missa do 7.º Dia, no próximo sábado, dia 16/03/2024, pelas 18:00 horas, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente a todos aqueles que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Um especial agradecimento ao Serviço de Urgência do Centro de Saúde de Machico, ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, à Equipa Médica, de Enfermagem e Auxiliares do Serviço de Cirurgia, 2º piso poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do Serviço de Medicina Interna 3º piso poente do Hospital dos Marmeleiros, por todos os cuidados, apoio, carinho e dedicação que tiveram com o seu querido parente.

A EJM, Lda participa o falecimento do Sr. Miguel Justino da Costa Martins, seu colaborador, e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15:30 horas na Igreja Matriz de Machico, enviando desde já as mais sinceras condolências à família.

Machico, 12 de março de 2024 de 2024