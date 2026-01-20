Miguel Fernandes Carreira

Sua filha, genro, neto, irmã, cunhado, sobrinhos, afilhados e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente no Caminho do Trapiche nº172, paróquia da Graça, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo sábado 24-01-2026 pelas 18h30 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

A família agradece muito reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do 6ºandar poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 20 de janeiro de 2026