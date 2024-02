Sua mãe Maria Manuela da Silva Perneta Santos, seu pai António Trindade Garanito Santos, avó, tios, primos e demais familiares cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso filho, neto, sobrinho e primo, Miguel Dâmaso Perneta Santos, residente que foi à 2ª Travessa do Pilar nº 30, freguesia de Santo António.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 17 de fevereiro, saindo das instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1 – Funchal) pelas 12:30h, com destino à Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30h prosseguindo para cremação no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

Mais informam que será celebrada missa de 7º Dia, segunda-feira, dia 19 de fevereiro, na Sé - Catedral do Funchal pelas 17:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família, especialmente os pais, agradecem todas as manifestações de pesar e solidariedade sentidas nos últimos dias. A dor é muito profunda por uma perda de alguém tao jovem, no auge da vida. A sua bondade, caráter forte, sentido do dever e paixão pelo exercício da profissão de medico serão sempre recordados com saudade. Infelizmente, alguém que dedicou a vida a ajudar os outros não pôde, na hora da sua morte, ser ajudado. Mas ficam as memórias de uma vida plena e saudável, de alguém estimado por todos e sempre disponível.

A sua memoria não será, nunca, esquecida. Viverá eternamente no coração dos seus pais.

O Serviço de Medicina Interna, Médicos, Enfermeiros, Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais, lamentam a perda tão precoce do nosso médico, Dr. Miguel Dâmaso Perneta Santos, endereça a seus pais e família neste momento de profunda dor, as mais sentidas condolências.

O Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do colega Dr. Miguel Dâmaso Perneta Santos apresentando as sentidas...