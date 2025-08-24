Michel Jean Fernand Dieudonné Laloup

Sua esposa, filhos, netos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente e amigo, residente que foi à freguesia de São Martinho, Concelho do Funchal e que o seu funeral se realiza hoje com missa de corpo presente pelas 12:30 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Funchal, 24 de agosto de 2025