Matilde Jardim Teixeira de Freitas Correia

A família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente a todos, vem por este meio agradecer a solidariedade de todos quantos se dignaram participar no funeral da sua saudosa parente ou que de outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

Participa ainda que hoje, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 19h00, na Igreja Matriz do Caniço, a missa pelo eterno descanso da sua alma, reiterando, uma vez mais, os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 10 de outubro de 2025