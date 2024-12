Martinho Fernandes Figueira

Seus sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente ao Caminho do Trapiche nº156, paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida capela.

A família agradece muito reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do 7ºandar nascente e Unidade AVC do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 6 de dezembro de 2024