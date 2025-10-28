Martinho do Patrocínio Camacho Rodrigues

Sua esposa, Maria José Nunes de Freitas Capelo Rodrigues; seus filhos Luís Timóteo Freitas Rodrigues, esposa e filho; José António de Freitas Rodrigues, esposa e filho; Orlando Cristo Freitas Rodrigues, esposa e filhas; demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua do Ninho, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, 28/10/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 09:30 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde haverá uma cerimónia fúnebre pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia terça-feira, 04/11/2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 28 de outubro de 2025