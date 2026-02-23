MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

23-02-2026
Martinho de Faria
Martinho de Faria
Faleceu com 81 anos
  • Freguesia| Câmara de Lobos

Sua esposa, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi residente à Estrada de Santa Clara N.º67, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 23/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:30 horas, em direção à Capela do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 11:30 horas, seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no mesmo.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada na próxima Sexta-feira, 27 de Fevereiro às 19:00 horas, na Igreja Paroquial Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos, 23 de fevereiro de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a opção de abandonar a intervenção no Caminho das Ginjas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas