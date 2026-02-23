Martinho de Faria

Sua esposa, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi residente à Estrada de Santa Clara N.º67, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 23/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:30 horas, em direção à Capela do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 11:30 horas, seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no mesmo.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada na próxima Sexta-feira, 27 de Fevereiro às 19:00 horas, na Igreja Paroquial Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos, 23 de fevereiro de 2026