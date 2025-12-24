MADEIRA Meteorologia
Participação

24-12-2025
Mário Andrade Rodrigues
Faleceu
  • Freguesia| Caniço

Sua esposa, filhos, netos, irmã, cunhados, sobrinhos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, avô, irmão, cunhado, tio, parente e amigo, residente que foi à Estrada do Cristo Rei, freguesia do Caniço, e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

Funchal, 24 de dezembro de 2025

