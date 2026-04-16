Maria Zita Martins

Seu filho, filha, nora, netos, bisnetos, irmã, sobrinhos, demais família e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente e vizinha que foi residente na Vereda do Lombinho, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:30 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar.

A família agradece muito reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do Hospital dos Marmeleiros, 3ºandar poente, um agradecimento especial à Srª Drª Elsa Gomes, Srª Drª Susana, equipa de enfermagem, assistentes operacionais do Centro de Saúde de Santo António, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento e domicilio.

Funchal, 16 de abril de 2026