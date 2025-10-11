Seu marido, filha, mãe, genro, netos, irmãs, irmão, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Zélia do Nascimento Cabral Jardim, natural e residente em Machico.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 11 de outubro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sábado, dia 18 de outubro, na Igreja Matriz de Machico, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 11 de outubro de 2025