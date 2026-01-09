Maria Vera Silva Fernandes Lucas Branco

Seus filhos, noras, netos, bisnetos, irmã, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, que foi residente na Travessa do Pico do Cardo nº13, paróquia da Graça, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, e participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo sábado (dia 10-01-2026) pelas 18h30 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

Um agradecimento muito especial à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do 8.º andar poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram a sua familiar durante o seu internamento.

Funchal, 9 de janeiro de 2026