Maria Teresinha Ferraz

Seus filhos, noras, netos e bisnetos, seu irmão, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Padre António Sousa da Costa, Garachico, Câmara de Lobos, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza hoje, Sábado, 18/04/2026, pelas 15:30 horas, na capela do cemitério de Câmara de Lobos, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 25/04/2026, pelas 17:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora Bom Sucesso, Garachico, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a todos os colaboradores do Hospital dos Marmeleiros a atenção prestada.

Avó, obrigada por todo o carinho, foste uma guerreira, ficarás sempre no nosso coração.

Câmara de Lobos, 18 de abril de 2026