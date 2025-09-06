MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Agradecimento e missa do 7.º dia

6-09-2025
Maria Teresa Pita Gonçalves
Maria Teresa Pita Gonçalves
  • Freguesia|

A sua família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram participar no funeral da sua saudosa parente, ou que de outra forma, lhe manifestaram o seu pesar.

Participam que amanhã, domingo, será celebrada missa de 7º dia pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 6 de setembro de 2025.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os pescadores em estarem revoltados por considerarem que são quem menos ganha no negócio do peixe?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas