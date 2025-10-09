Seu marido, João Marques de Gouveia, e seus filhos António Francisco Marques Noite e Pe. Juan Marques Noite, e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento de Maria Teresa Jardim Rodrigues de Gouveia, residente que foi à Rua da Saúde, freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza, hoje, 9 de outubro, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, e participa que a missa de 7.º dia será celebrada na próxima terça-feira, dia 14 de outubro, pelas 09:00 horas, na Igreja do Carmo–Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar neste piedoso ato.

Agradecemos à equipa de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, à equipa de enfermagem ao domicílio do Centro de Saúde do Bom Jesus e à equipa de apoio domiciliário da Segurança Social, por todo o cuidado e dedicação no acompanhamento da Teresinha.

Funchal, 9 de outubro de 2025